Cinayet Sanıkları Birbirlerini Suçladı

Adana'da bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.



Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ferhat Tunç, Gencer Fidan ve Yakup Turgay, tutuksuz Mehmet T. ve Hamdullah Ö. ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.



Sanıklardan Tunç, suçlamaları kabul etmeyerek, cinayeti arkadaşı Fidan'ın işlediğini öne sürdü.



Arkadaşları Gencer ve Yakup ile cezaevindeki ağabeyine kıyafet götürmek için otomobille giderken berber dükkanı önünde Ahmet Erkan'ın kendisine küfrettiğini iddia eden Tunç, şöyle konuştu:



"Ben ön koltukta oturuyordum. Otomobili süren Yakup'a 'Dur' diyene kadar otomobil 20-25 metre daha ilerledi. Araçtan inip Ahmet'e neden küfrettiğini sorunca yine küfretti. Yanındaki Ramazan da uyuşturucularını daha önceden döktürdüğüm için bana 'Sen bunun bedelini vereceksin.' gibi sözler söyledi. Ahmet, elini beline atınca şoka uğradım. Gencer, arabanın arkasından bana bakıyordu. Bagajdaki tüfeği alıp 3 el ateş etti. Gencer'i arabaya bindirdim. 'Sen ne yaptın?' dedim. O da 'Sana küfür ediyorlardı. Ben olmasam seni vuracaktı.' dedi. Bana yalvararak, 'Git, suçu kabul et. Sen zaten tartışmıştın.' dedi. Ben de suçu kabul edeceğimi söyledim. Ahmet'i ben öldürmedim."



Sanık Fidan da cinayeti Tunç'un işlediğini ileri sürerek, "Ferhat araçtan indi. Bagajdan tüfeği alıp 3 el ateş etti. Daha sonra 'Arabayı al, oto yıkamaya götür.' dedi. Ferhat'ın ne için beni suçladığını bilmiyorum." şeklinde konuştu.



Olay sırasında otomobili kullanan sanık Turgay da tüfeği Tunç'un elinde gördüğünü iddia etti.



Maktulün yeğeni berber Veysi E, tıraş olmak için amcasının yanına geldiğini söyledi.



Çay içerken Tunç'un üç kez iş yerinin önünden geçtiğini anlatan Veysi E, "Ferhat, aracın sağ arka kapısından elinde tüfekle indi. Önce bir el havaya ateş etti. Daha sonra namluyu bize doğrultunca kaçmaya başladık. 3-4 el daha ateş etti. Amcamın 'Vuruldum' sesini duydum." ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Turgay'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde 1 Mart'ta çıkan kavgada tüfekle açılan ateş sonucu berber dükkanı önünde oturan Ahmet Erkan öldürülmüştü.