Cinayet Sanığına İlk Duruşmada Müebbet Hapis

Adana'da öldürüldükten sonra kesilen kol ve bacağı katı atık bertaraf tesisinde bulunan 27 yaşındaki Songül Erçil'in cinayetiyle ilgili yargılanan sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Karaman (37), öldürülen kadının ağabeyi Oğuzhan Erçil ile tarafların avukatları katıldı.



Kahvehanede çalışan Karaman savunmasında, olay günü akşam saatlerinde Erçil'in tuvalet ihtiyacı için iş yerinin kapısını çaldığını, bunun için kadını içeriye aldığını belirtti.



Erçil'in tuvalette uyuşturucu kullandığını iddia eden Karaman, bazı söylemleri üzerine tartıştığını öne sürdüğü kadını öldürüp cesedini nasıl parçaladığını detaylı olarak anlattı.



Karaman, ceset parçalarını çöp konteynerlerine attığını, canavarca hisle kadını öldürdüğünü kabul ettiğini kaydetti.



Oğuzhan Erçil ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek "Kocası uyuşturucuya alıştırmıştı, sokaklara düşmüştü. Kardeşim ağzı var dili yok bir kızdı. Sanığın tecavüz edip, öldürdüğünü anlaşılmasın diye onu parçalara ayırdığını düşünüyorum." diye konuştu.



Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın,Erçil'e tecavüz ettiğini ya da yeltendiğini, bu eylemin açığa çıkmaması için de kadını parçalara ayırarak çöpe attığını belirterek cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, Karaman'ı, Erçil'i "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti, cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.



Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde 2016 yılı aralık ayında bulunan kesik kol ve bacağın iki çocuk annesi 27 yaşındaki Songül Erçil'e ait olduğu belirlenmişti. Cinayeti işlediği belirlenen Fatih Karaman gözaltına alınıp tutuklanmış, zanlının kadını öldürdükten sonra cesedini 5 parçaya ayırıp çöpe attığı belirlenmişti.