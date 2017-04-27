Cinayet Sanığı: Uyuşturucuya Alıştırdığı İçin Öldürüm

BURSA'da kendilerine zorla uyuşturucu satışı yaptırdığını öne sürdükleri 46 yaşındaki Metin Yıldırım'ı öldürdükleri iddia edilen 19 yaşındaki Ömer Atabey ile 20 yaşındaki Recep Özyürek'in yargılanmasına başlandı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanıklardan Atabey cinayeti kendisinin işlediğini söyleyerek, "Beni ve Recep'i uyuşturucu kullanmaya ve satmaya Metin Yıldırım zorladı. O gün kendisine artık bizden uzak kalmasını söyledik. Hakaret edip tehditlerde bulununca zoruma gitti. Ben de tabancam ile onu öldürdüm" dedi.



Olay geçen yıl 26 Aralık'ta merkez Yıldırım İlçesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu ticareti ve tehdit suçlarından bulunduğu cezaevinden tahliye olan Metin Yıldırım, Ortabağlar Mahallesi'nde tartıştığı Ömer Atabey ve Recep Özyürek tarafından tabanca ile ağır yaraladı.



Yıldırım kaldırıldığı hastanede ölürken, olay yerinde 5 boş kovan bulundu. Üzerinde sahte kimlik çıkan Metin Yıldırım'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kaçan katil zanlıları Ömer Atabey ile Recep Özyürek polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Ömer Atabey ifadesinde, Metin Yıldırım'ın kendisi ve arkadaşı Recep Özyürek'i önce uyuşturucuya alıştırdığını, daha sonra uyuşturucu sattırdığını belirterek, "Olay günü Metin'den bizi rahat bırakmasını istedik. Hakaret ve tehditler edince ben de onu öldürdüm" dedi. Tutuklanan ve haklarında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde adam öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ömer Atabey ve Recep Özyürek'in yargılanmasına başlandı.



Öldürülen Metin Yıldırım'ın yakınları ve avukatların da hazır bulunduğu duruşmada ifade veren Ömer Atabey, "Metin Yıldırım'ı işlettiği pastanede alışveriş yaparken tanıdım. Beni ve arkadaşımı uyuşturucu kullanmaya alıştırdı. Sonrada sattırdı. Olay günü otomobilde uyuşturucu satma teklifini kabul etmediğimiz için küfür ve hakaretler yağdırdı, tehditler savurdu. Ben de buna sinirlenip tabancam ile ona ateş ettim" dedi.



Mahkemede, Murat Yıldırım'ın kendisini uyuşturucu kullanmaya ve satmaya alıştırdığını belirten Recep Özdemir ise, "Olay günü aramızda uyuşturucu konusunda tartışma çıktı. Bunun üzerine Ömer ona 5 el ateş ederek öldürdü" ifadesini verdi.



Metin Yıldırım'ın yakınları da sanıklardan şikayetçi oldu. Duruşma, eksik evrakların beklenmesi için ertelenirken, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi .



