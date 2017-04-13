Cinayet Sanığı Hikmet Atalay: "Korkutmak İçin Ateş Etmiştim"

Bolu'da geçtiğimiz yıl Mehmet Ulaş isimli şahsın hayvanlarını bahçesine soktuğu için tartışan ve ertesi gün yaylaya çıkarken karşılaştığında yanındaki tüfekle Ulaş'ı vurarak öldüren Hikmet Atalay, bugün görülen ilk duruşmasında, "baltayla üstüme geliyordu. korkutmak için ateş etmiştim. Öldürmek istemedim" dedi.



Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Taşoluk köyünde 55 yaşındaki Hikmet Atalay, büyükbaş hayvanlarını bahçesinde otlattığı için tartıştığı komşusu 53 yaşındaki Mehmet Ulaş'ı geçtiğimiz yıl yaylaya çıktığı sırada tüfekle vurarak öldürdü. Jandarma tarafından gözaltına alınan Atalay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hikmet Atalay'ıın ilk duruşması bugün görüldü. Mehmet Ulaş'ın eşi ve çocuklarının da katıldığı duruşmada ifade veren Hikmet Atalay, olaydan bir gün önce Mehmet Ulaş'ın hayvanlarını bahçesinde otlattığını gördüğünü ve yanına giderek hayvanlarını çıkarmasını isteyince bir süre tartıştıklarını belirterek, "Ertesi gün ormana tomruk kesmeye gitmek için evden çıktım. Ormanda yabani hayvanlara karşı kendimi korumak için tüfeğimi de yanıma aldım. Ormana giderken yol üzerinde önüme Mehmet Ulaş'ın hayvanları çıktı. Araçtan inerek hayvanları kovaladığım sırada Mehmet Ulaş'ın elinde baltayla küfür ederek üzerime geldiğini gördüm. Korktuğum için bağırarak, "Mehmet gelme. Yanımda tüfek var" dedim. Aramızda yaklaşık 20 metre varken havaya bir el ateş ettim. Mehmet daha da yaklaşınca 2 metre kala ayaklarının önüne ateş ettim. Bu sırada Mehmet, "ben vuruldum" dedi" şeklinde konuştu.



Ateş etmekteki amacının Mehmet Ulaş'ı korkutmak olduğunu ifade eden Atalay, "Mehmet'in ayağından kan aktığını görünce hemen olay yerinden ayrılarak yol üzerinde gördüğüm kişilere 112'yi aramalarını söyledim. Ambulans yanlışlıkla benim evime gelince de sağlık görevlilerine Mehmet Ulaş'ın olduğu yeri tarif ettim. Öldürmek isteseydim kimseye yerini söylemezdim" dedi.



Tanıkların da dinlendiği mahkemede, 9 Haziran tarihinde olay yerinde keşif yapılması kararlaştırılarak, duruşma 15 Haziran'a ertelendi. - BOLU