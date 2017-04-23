Cinayet Kurbanı Genç, Öldüğü Hastanede Staj Yapmış

KONYA'da iki grup arasında kız yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada bıçaklanan hemşire adayı 19 yaşındaki Mustafa Umut Çaka'nın, yaşamını yitirdiği hastanede daha önce staj yaptığı ortaya çıktı. Çaka'yı öldürdüğü iddia edilen 18 yaşındaki Emrah Acar ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, geçen cuma günü saat 20.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Küçük Aymanas Mahallesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Aynı mahallede oturan iki arkadaş grubu, aralarındaki kız konusunu görüşmek için parkta buluştu. Ancak burada, her iki gruptan Mustafa Umut Çaka ile Emrah Acar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Emrah Acar, Çaka'yı göğsünden ve karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Çaka, ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Umut Çaka, burada doktorların tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



ÖLDÜĞÜ HASTANEDE STAJ YAPMIŞ



Hemşirelik bölümü mezunu olan ve atanma beklediği belirtilen Mustafa Umut Çaka'nın, olayın ardından kaldırıldığı ve yaşamını yitirdiği hastanede öğrencilik döneminde staj yaptığı ortaya çıktı.



Olaydan kısa süre sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan ve pişman olduğunu söyleyen Emrah Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



- Konya