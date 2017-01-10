Cinayet İşledi, Ertesi Gün Ameliyat Oldu, Tedavi Bitti Tutuklandı

SAMSUN'da geçen hafta 31 yaşındaki Ufuk Altuntaş'ı av tüfeği ile öldürdüğü ileri sürülen ve olaydan bir gün sonra akciğerinden ameliyat olan 32 yaşındaki Erçin Topaç, tedavisinin ardından olaya karışan 3 kişilye birlikte tutuklandı.



Olay 8 gün önce İlkadım İlçesi Selahiye Mahallesi Kibar Reis Sokak üzerinde meydana geldi. Motosikletten av tüfeğiyle açılan ateşle yaralanan Ufuk Altuntaş, kaldırıldığı hastanede öldü. Soruşturma başlatan polis, av tüfeği ile olayda kullanılan plakasız motosikleti ormanlık alanda yakılmış buldu. Motosikletin şasi numarasından yola çıkan ve Emre Battal'a ait olduğunu belirleyen polis, cinayeti aydınlattı.



Erçin Topaç'ın, 32 yaşındaki Emre Battal'ın motosikletinin arkasına oturarak sokağa geldiği ve Ufuk Altıntaş'a av tüfeğiyle ateş açtığı saptandı. Topaç'ın olaydan bir gün sonra da akciğerindeki kist nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olduğu belirlendi. Ameliyatın ardından servise alınan Erçin Topaç'ın tedavisi bugün tamamlandı ve polis aracıyla adliyeye getirildi.



Şüpheli Erçin Topaç, motosikletin sahibi Emre Battal ile cinayeti azmettirdiği ileri sürülen 28 yaşındaki Sabri Akdemir ve suç delillerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğu ileri sürülen 25 yaşındaki Çağrı Kartal, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.



- Samsun