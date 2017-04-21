Cinayet Hükümlüsü 12 Yıl Kaçabildi

Aksaray'da 2005 yılında kendisini işten çıkartan patronunu tabancayla öldürdükten sonra parasını gasbettiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapise mahkum edilen firari hükümlü, Adana'da yakalandı.



Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde 2005 yılında kuru bakliyat ticareti yapan patronu İmdat Uçan'ı (32) kendisini işten çıkardığı gerekçesiyle tabancayla vurarak öldürdükten sonra 2 bin 650 lirasını gasbetmekten hüküm giyen firari Bülent Aslan'ın (47) Adana'da saklandığı belirlendi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cinayet hükümlüsünün merkez Seyhan ilçesindeki Gökçeler Mahallesi'nde saklandığı adrese operasyon düzenledi.



Yakalanan Aslan, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü.



Daha sonra adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.