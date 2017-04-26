Cinayet Anı Kamerada

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, tartıştığı şahıs tarafından öldürülen iki çocuk babası garsonun bıçaklanma anı kameraya yansıdı. Hasan Bey Mahallesi'nde bir iş yerinde garson olarak çalışan 25 yaşındaki Muhammet Bal, psikolojik problemi olduğu öne sürülen Orhan Ç. ile bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Münakaşanın büyümesi üzerine, Orhan Ç., evli ve iki çocuk babası Bal'ı sırtından ve göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan genç adam, kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bıçaklanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Muhammet Bal, kendisine bıçakla saldıran Orhan Ç'ye tekme atarak kendini korumaya çalışıyor. Yere düşüp tekrar kalkan Orhan Ç, Bal'ı bıçaklıyor.



(Burak Türker /İHA)