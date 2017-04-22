Cinayet anı kamerada



KAYSERİ - Kayseri'de bir esnaf, aracında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayet anı saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda esnaf A.H. aracında silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri A.H.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. A.H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi olarak H.E.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayın daha önceden aralarında bulunan husumetten meydana geldiği iddia edildi.

Cinayet anı kamerada

Öte yandan H.A.'nın aracında saldırıya uğraması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralarca kaydedilen görüntülerde alışveriş yapan H.A.'nın aracına bindiği sırada diğer araçtan koşarak gelen şahıs, aracın içine 4-5 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.