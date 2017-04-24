Çınarlı Mahallesi'nde yol seferberliği sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi alt yapısı biten cadde ve sokaklarda yol çalışmalarına hızla devam ediyor.

FEN İŞLERİ EKİPLERİ MESAİ GÖZETMEKSİZİN YOL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Süleymanpaşa'da alt yapısı biten cadde ve sokaklarda mesai gözetmeksizin çalışan Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda kilit taş, ana arter ve caddelerde ise beton asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Çınarlı Mahallesi'nin en işlek caddelerinden biri olan Osman Kavrakoğlu Caddesi'nde beton asfalt yol çalışmalarına hız veren ekipler, kısa sürede caddenin ulaşıma kazandırılması için çalışıyor.

HAZİRAN SONUNA KADAR BÜTÜN ÇALIŞMALAR BİTECEK

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Osman Kavrakoğlu Caddesi'nin ardından Tepe Değirmenler ve Tandoğan Caddeleri'nde de beton asfalt yapımına başlayacağız. Haziran ayı sonuna kadar da Çınarlı Mahallesi'nde asfaltsız cadde, kilit taşı döşenmemiş sokak kalmayacak. Çınarlı Mahallesi'nin ardından alt yapısı biten diğer mahallelerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz," diye konuştu.