Çınarlı Mahallesi'nde Yol Seferberliği Başlıyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında ihalelerde sona gelindiğini belirtirken Çınarlı Mahallesi sakinlerine müjdeyi verdi.



100. Yıl Mahallesi'nde Ekrem Tantı ve Uğur Mumcu Caddeleri ile başlayan beton asfalt çalışmalarının Çınarlı Mahallesi'nin iki büyük caddesi ile devam edeceğini müjdeleyen Başkan Eşkinat, "İhalelerimizi büyük ölçüde tamamladık. Bugün de asfalt ihalesi gerçekleştirildi. Haziran ayı sonu itibari ile Çınarlı Mahallesi'nin tamamı olmak üzere büyük bir seferberlik başlayacak. İkisi 100. Yıl Mahallesi'nde ikisi de Çınarlı Mahallesi'nde 4 tane büyük caddemiz var. Önce beton onun üstüne de asfalt kaplama olmak yeni yollarımız faaliyete geçecek" dedi.



Ara sokakların tamamında kilit taşı çalışması başlayacak



Çınarlı Mahallesi'ndeki diğer yollar ile özlerine devam eden Eşkinat, "Taş konusunda da Çınarlı Mahallesi'nin tamamı haziran ayı sonu itibari ile bitecek. Haziran ayı sonunda birçok mahallemizde olduğu gibi alt yapı çalışmalarının ardından üst yapıyı da tamamlamış olacağız" diye konuştu.



Merkeze uzak mahallelere 60 bin metrekare taş döşenecek



Merkeze uzak mahallelerde de çalışmaların hızlanacağının altını çizen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Havaların yol yapımı için uygun hale gelmesi ile birlikte bizlerde eksik kalan yollarımızı bir bir yapmaya devam ediyoruz. Sadece merkez mahalleler değil köylerimiz için ayrıca 60 bin metrekare taş ihalesi yaptık. Her türlü hazırlığımızı tamamladık. Önümüzdeki birkaç ay içinde faaliyetlerimizin yoğunlaşması ile beraber vatandaşlarımızın yol konusundaki sıkıntılarının büyük bir bölümünü gidereceğiz" ifadelerini kullandı.



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın talimatı üzerine Çınarlı Mahallesi'nde çalışmalara derhal başlanırken Osman Kavrakoğlu Caddesi, Erdi Sokak, Olgun Sokak ve Yesari Asım Arsoy Sokakta çalışmalar dört koldan başladı. - TEKİRDAĞ