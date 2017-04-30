Çınarcık Köyü Hayrı Yapıldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çınarcık köyünde geleneksel köy hayır yemeği düzenlendi.



Yenice ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çınarcık köy camiinde Kuran-ı Kerim ve mevlidi şerif okumasının ardından köy meydanında toplanan 3 bin kişiye 30 tava taskebabı, pilav ve tatlı ikram edildi. Geleneksel köy hayır yemeğine Çan ve Yenice ilçesinden gelen vatandaşlar ile çevre köy halkları katıldı. Köy muhtarı Özkan Turna "Köy halkı olarak düzenlemiş olduğumuz geleneksel köy hayır yemeğine katılanlara teşekkür ederim" dedi. - ÇANAKKALE