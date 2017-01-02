Çınarcık Kaymakamı Çiftçi'den Başkan Kurt'a Ziyaret

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Çınarcık Kaymakamlığına atanan Kaymakam Abdullah Çiftçi, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt'a ziyarette bulundu.



Kaymakam Çiftçi, Başkan Kurt'u makamında ziyaret ederek ilçeye yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.



Çiftçi, Çınarcık'ın her yönüyle çok güzel bir ilçe olduğunu kaydetti.



İlçenin huzur ve refahı için başta belediyemiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile el ele çalışacaklarını dile getiren Çiftçi, "Göreve başladığım gün ilçe de beraber çalışacağımız arkadaşlarımız çok güzel bir karşılama ile hoş geldin dediler. Daha sonrasında başta Belediye Başkanımız olmak üzere, belediye çalışanlarımızın makamıma yaptıkları hoş geldin ziyaretlerinden büyük bir memnuniyet duydum bu hoş davranışları için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurt ise "Sayın Kaymakamımıza bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisiyle büyük bir uyum içinde çalışacağımızdan hiç şüphem yok. Çınarcık'ın layık olduğu yere gelmesi için hizmet edeceğiz. Kendisine görevinde başarılar diliyorum." dedi.