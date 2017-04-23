Çınarcık 12. Uluslararası Çocuk Halk Oyunları Festivali

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çınarcık Uluslararası Çocuk Halk Oyunları Festivali, kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.



Çınarcık Turizm Derneği tarafından Çınarcık Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivalin kapanış programında, Ukrayna, Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan-Karadağ ve Arnavutluk'tan gelen halk oyunları ekipleri ile Çınarcık İlkokulu ve Çınarcık Belediyesi halk oyunları grupları gösteri sundu.



Gruplar ayrıca, Vali Akı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kortej halinde yürüdü.



İlçe Belediye Başkanı Avni Kurt, festivalin kapanış programında yaptığı konuşmada, yurt dışından ilçelerine gelen misafirlerin Çınarcık ve Yalova'yı beğenerek ayrılacağına inandığını söyledi.



Festivalin gelecek yıllarda daha çok katılımla gerçekleşmesini umduklarını dile getiren Kurt, "Festival için Çınarcık'a gelen 5 ülkeden çocuklarımıza bizimle oldukları için teşekkür ediyorum. Festivalimiz devam edecek." diye konuştu.



Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi de programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Çiftçi, ilçede 5 ülkeden çocukları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Dünya milletleri içerisinde kendi çocuklarına ve bütün dünya çocuklarına bayramı armağan eden tek millet Türk milletidir. Bugün aramızda 5 ülkeden çocuklarla bu bayramı kutluyoruz. Mutluyuz, neşeliyiz her günümüz bayram olsun inşallah. Tabii bu organizasyonun arkasında büyük bir emek var. Çınarcık Turizm Derneği yaklaşık 12 yıldır kesintisiz bu programı gerçekleştiriyor."