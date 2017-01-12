Çınarbay'dan Vedaş'a Ziyaret

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Çaldıran Şube Başkanı Adem Çınarbay ve mahalle muhtarları, Çaldıran Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) Müdürü Beytullah Özbayram'ı ziyaret etti.



Çaldıran VEDAŞ İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Çınarbay, Çaldıran'da eskiye nazaran daha az enerji kesintisi yaşadıklarını belirtti.



Çınarbay, "İlçe halkı olarak iklim şartlarının en sert ve olumsuz geçtiği bölgelerden birinde yaşıyoruz. Durum böyle olunca elektrik enerjisi temel ihtiyaçlarımızdan biri olmaktadır." dedi.



Özbayaram'da ziyaretten ötürü muhtarlara teşekkür etti.