Çınar Kolejinde Veli Toplantıları Devam Ediyor

Çınar Kolejinde öğrenci velilerine yönelik veli toplantıları devam ediyor.



Yenilikçi yapısıyla hayata yön vermeyi amaç edinen Çınar Koleji, öğrencileri kadar velileriyle de iletişime önem veriyor. Bu kapsamda, Çınar Kolejinde yapılan toplantıda öğrenci velileri ve öğretmenler bir araya geldi. Çınar Koleji Kampüsünde anasınıfı, 3. ve 4. sınıf öğrencilerin velilerine yönelik yapılan toplantıda öğretmenler öğrencilerin durumlarını, derslerdeki ve okul içerisindeki performanslarını velilere birebir anlatarak istişarelerde bulundu.



Verimli geçen ve velilerin bir hayli memnun olduğu toplantıların ilerleyen zamanlarda da devam edeceği öğrenildi. - MALATYA