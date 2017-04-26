Çınar Kolejinde İngilizce Öğretmenlerine Konferans Verildi

Çınar Kolejinde, Malatya genelinde görev yapan İngilizce öğretmenleri için ELT (English Language Teaching) konferansı verildi.



Çınar Koleji konferans salonunda düzenlenen konferansa İngilizce Dil Eğitmeni John Barth ve Jorge Morales konuşmacı olarak katılırken konferansta Video Games (Video oyunlarının İngilizce öğretiminde etkililiği) ve Icebreakers (Kaynaştırma) konuları anlatıldı.



6 saat süren konferansın sonunda kura ile katılımcılara çeşitli ödüller verilirken, konferansa katılan İngilizce öğretmenlerine de katılım sertifikası verildi. - MALATYA