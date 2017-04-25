Çınar Koleji Öğrencisi Tubitak Yarışmasında Finale Kaldı

Çınar Koleji 8. sınıf öğrencisi Burcu Gedik, "Çokgensel Şifreleme" isimli projeyle katıldığı "11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge Yarışması"nda 1. olarak yarışmanın Eskişehir'de düzenlenecek olan final etabına katılmaya hak kazandı.



Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından İnönü Üniversitesinde düzenlenen "11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge Yarışması" sona erdi. 4 alanda ve toplam 50 projenin sergilendiği yarışmaya "Çokgensel Şifreleme" isimli projeyle katılan Çınar Koleji öğrencisi Burcu Gedik, projesiyle jüri üyelerini etkilemeyi başararak yarışmada 1. oldu ve yarışmanın Eskişehir'de yapılacak finaline katılmaya hak kazandı.



Öte yandan Çınar Kolejinden yapılan açıklamada, yarışmada birinci olan öğrenci tebrik edilerek, öğrenciye final etabında başarılar dilendi. - MALATYA