Çınar Koleji Öğrencilerinin Peygamber Sevgisi

Çınar Koleji öğrencileri Hz. Peygamberi anlamak ve ona olan sevgilerini göstermek adına Mutfak Sanatları Atölyesinde "Gül Kurabiye" yaptı.



Çınar Koleji tarafından öğrencilerin değerlerine bağlı bir şekilde yetişmesi adına çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Mutfak Sanatları Atölyesinde öğrencilere "Gül Kurabiye" yaptırıldı. Atölyede yoğurdukları hamura gül şeklini veren küçük çınarlar yaptıkları kurabiyeleri öğretmenlerine ve velilerine ikram ettiler.



Öğrenciler yaptıkları etkinlikle hem el becerilerini geliştirirken hem de Hz. Peygambere olan sevgilerini göstermeye çalıştı. - MALATYA