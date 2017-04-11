Çınar Koleji Öğrencileri Bisiklet Yarışlarından Derece ile Döndü

Malatya Çınar Koleji öğrencileri, Sporları Bisiklet Yarışmalarında takım halinde dereceye girerek büyük başarı elde ettiler.



Çınar Koleji öğrencileri geçtiğimiz günlerde düzenlenen yarışmalarda takım halinde Yıldız Erkekler kategorisinde Malatya 1.si, Yıldız Bayanlarda İl 2.si olurken Minik Erkekler ve bayanlar kategorisinde de İl 1.si oldular.



Çınar kolejinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, müsabakalarda derece elde eden öğrenciler tebrik edilerek, öğrencilere başarılarının devamı dilendi. - MALATYA