Çınar'da Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Peygamber Sevdalıları Platformunca "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" etkinliği düzenlendi.



Çınar'da ilçe meydanındaki etkinliğe katılan vatandaşlar, söylenen ilahilere eşlik ederek sık sık tekbir getirdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, salavatlar getirildi, mevlit okundu.



Alimler ve Medreseler Birliği üyesi Kerbela Şanlı, etkinlikteki konuşmasında, Hazreti Muhammed'in örnek kişiliği ve şahsiyetiyle ilgili örnekler verdi.



Peygambere sevginin sadece söylemekle olmadığını dile getiren Şanlı, "Peygamber sevgisi et ve kemiğimizle yoğrulması gerekir. Tüm zerre ve hücrelerimize girmesi gerekir. Evimizde, giyimimizde, ahlak ve sözlerimizde, evimizdeki terbiyede, görünmesi gerekir. Onun istediği hayat bizde görünmese bu gerçek sevgi değildir." dedi.



İlahilerin seslendirildiği etkinlik, dua edilmesinin ardından sona erdi.