Çin Zirveden Kazançlı Çıktı

Filipinler Başkanı Duterte, Güneydoğu Asya Zirvesini konuk etmekte. Bu zirvede tümn ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği olan ASEAN, 1967'de Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya, Singapur tarafından kurulmuş bir örgüttür) Duterte'ye, Çin'e karşı itidalli davranmasını salık verdiler. Dolayısıyla, aşırı çıkışlar içeren söylemiyle göze çarpan Filipinler Başkanı Rodrigo Duterte bugünlerde Çin'den söz ederken biraz daha dikkatli davranmak zorunda kalacak.

Çok dikkatli bir hazırlık sonucu yapılmakta olan zirvede 600 milyonluk bir nüfusu temsil eden ASEAN ülkeleri bir araya geliyor. Ayrıca bu toplantı, kuruluşunun tam da 50. Yılında, dünyanın en büyük iki "dost ve rakip" gücü arasında stratejik anlamda "akıllıca ve optimal" biçimde konumlanmak zorunda.

Bu ülkelerin tepesinde üstelik şu anda "Kore Yarımadası"nın alacağı yöne ilişkin bir tür Damokles'in kılıcı asılı duruyor. Tüm bu komşu ülkeler ker iki Kore ile kabul edilebilir ilişkiler sürdürebilecek pozisyonlar almak durumundayken, bir de Kuala Lumpur havaalanında Kuzey Kore diktatörünün üvey kardeşinin öldürülmüş olması gerçeğiyle yüzleşmek zorundalar. Esasen bu nedenlerle, ilgili ülkelerin dışişleri bakanları, Kore Yarımadasındaki kaygı verici durumu bir kez daha dikkate alarak çalışılması gereğini vurguladılar ve gerginliğin bitirilmesi yolunda dileklerini açıkladılar.