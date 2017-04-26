Çin Yerli Uçak Gemisini Suya Indirdi

Çin, yerli uçak gemisini ülkenin Kuzey Kore ile sınırı olan Liaoning bölgesinde törenle suya indirdi. Liaoning eyaletinin Dalian kentindeki limanda yapımı tamamlanan ülkenin ikinci uçak gemisinin suya indirilmesi törenine Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanma Kuvvetleri Komutanı General Fan Çanlong da katıldı. Üretimine 2012 yılında başlanan 001A sınıfı uçak gemisinin gövde ağırlığının 50 bin tonu bulduğu belirtiliyor. Geminin henüz ismi ve diğer özelliklerine ilişkin bilgiler paylaşılmadı. Yerli uçak gemisinin, 2020'den önce ordu envanterine alınacağı belirtildi. Suya indirilen gövdeye santral teçhizatı, sistem yüklemeleri ve silah montajı yapılma aşamasına geçileceği aktarıldı.



Çin, ilk uçak gemisi Liaoning'i ise Eylül 2012'de orduya teslim etmişti. Eski adı Varyag olan uçak gemisi 304,5 metre uzunluk ve 37 metre genişliğe sahipti.



(İHA)