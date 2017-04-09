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Çin ve Azerbaycan Halk Oylaması İçin Sandık Başında
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Çin ve Azerbaycan Halk Oylaması İçin Sandık Başında

Çin ve Azerbaycan'daki Türk seçmenler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ülkedeki temsilciliklerde oy vermeye başladı.

Çin ve Azerbaycan Halk Oylaması İçin Sandık Başında

Çin ve Azerbaycan'daki Türk seçmenler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ülkedeki temsilciliklerde oy vermeye başladı.

Kaynak: Dunya.com

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