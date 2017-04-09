Çin ve Azerbaycan Halk Oylaması İçin Sandık Başında
Çin ve Azerbaycan'daki Türk seçmenler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ülkedeki temsilciliklerde oy vermeye başladı.
Çin ve Azerbaycan'daki Türk seçmenler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ülkedeki temsilciliklerde oy vermeye başladı.
Kaynak: Dunya.com
-
İnternette yeni uygulama başlıyor! Sınırlar değişti
-
Bakan müjdeyi verdi: Dev proje haziranda devreye giriyor
-
50 bin marul tarlada kaldı
-
Bakan'dan çiftçilere büyük müjde! Zararlar kapsam dahilinde olacak
-
Kendi istifa eden çalışan da işsizlik maaşı alabiliyor! İşte detaylar
-
2. elde yeni dönem başlıyor! Her isteyen satamayacak
-
Erdoğan iddialara cevap verirken duyulmamış bir gerçeği açıkladı