Çin Uzaya Kargo Gemisi Fırlattı

Çin'in kargo gemisi Tiencou-1'in (Gök Gemisi-1) uzaya fırlatıldığı bildirildi.



Şinhua ajansı, yapımı ülkenin kuzeyindeki liman kenti Tiencin'de tamamlanan Tiencou-1'in güneydeki Haynan eyaletinde bulunan Vınçang Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 19.41'de fırlatıldığını duyurdu.



Çangcıng-7 (Uzun Yürüyüş) roketinin taşıdığı ve dünyadan 380 kilometre uzaklığındaki yörüngesine ulaşacak Tiencou-1, Tiengong-2 (Gök Saray-2) adlı uzay laboratuvarına kenetlenerek yakıt ikmali yapacak ve malzeme yükleyecek.



Kalkış ağırlığı 13,5 tonu bulan ve 6,5 ton yük taşıyabilen Tiencou-1, bilim adamlarına, insanlı uzay görevlerinde gerekli olan yörüngede yükleme teknolojilerini test etme imkanı sunacak.



Uzayda 5 ay kalacak Tiencou-1, bunun iki ayını Uzay Laboratuvarı Tiengong-2 ile kalan üç ayı da farklı bir yörüngede geçirecek. Tiencou-1'in fırlatılma sonrasında görevlerini tam olarak yerine getirmesi durumunda Çin, Rusya'dan sonra yörüngede yükleme yapabilen ikinci ülke olacak.



Çin'in ürettiği ilk uzay kargo gemisi 6,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesiyle dünyada en fazla ağırlığı taşıyarak 6 ton yük taşıma kapasiteli Japonya'nın H-2, 3,5 ton kapasiteli ABD'nin the Cygnus ve 2,2 ton kapasiteli Rusya'nın Progress-MS uzay araçlarını geride bırakmış durumda.



Yörüngeye yakıt ve malzeme tedariki sağlama kabiliyeti bulunan Tiencou-1'in, Pekin yönetiminin 2022'ye kadar yörüngede insanlı uzay istasyonu kurma hedefine büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.