Çin Uyardı: Her An Savaş Patlak Verebilir

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Her an savaş patlak verebilir" dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ve Çinli mevkidaşı Wang Yi Pekin'deki Diaoyütai Devlet Konukevi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında ikili ilişkiler ve bölgesel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çin Dışişleri Bakanı Wang, ülkesi ile Fransa arasında ilişkileri daha ileri taşımak istediğini dile getirdi.Wang, ekonomik alandaki iş birliklerini artırmak istediklerini ifade etti. Wang, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasına yönelik bağımsız ve adil bir soruşturma yapılması çağrısını yineledi.



"SAVAŞ PATLAK VEREBİLİR"



Bir tarafta ABD diğer tarafta ise Kuzey Kore olmak üzere taraflar arasında gerilimin sürekli yükselmesine dikkat çeken Wang, her an savaşın patlak verebileceğini söyledi. Wang "Kore yarımadasında bir savaş çıkması durumunda bu savaşın kazananı olmaz" dedi. Tek çözümün diyalog kurmak olduğunu söyleyen Wang, tüm taraflara bölgedeki tansiyonu geri dönülemez bir noktaya gelmeden durdurulması çağrısında bulundu.



"BİR ÜLKE YOK EDİLDİ"



Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault ise Suriye'deki çatışmaların sona ermesi gerektiğinin altını çizdi. Suriye'deki iç savaşta 300 bin kişinin öldüğünü, 11 milyon kişinin yerlerinden edildiğini ve on binlercesinin de rejimin hapishanelerine atıldığını söyleyen Ayrault, "Bir ülke yok edildi" dedi.



