Çin: Uluslararası Ilişkilerde Askeri Güç Kullanmayın

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, yaptığı açıklamada uluslararası ilişkilerde askeri güç kullanılmaması konusunda çağrıda bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, Suriye krizinin sona ermesi ve askeri güç kullanılmaması için çağrıda bulundu. Chunying, Çin'in uluslararası ilişkilerde daima ülkesel egemenliği korumak için askeri güç kullanmaya karşı duruş sergilediğini belirtti. Chunying, Suriye krizinin sadece politik anlamda çözülebileceğini belirterek, "Bu, Suriyeliler'in Suriye geleceği hakkındaki tercihlerine bağlıdır" dedi. Chunying ayrıca, Çin'in en yakın zamanda krizin çözüm yolları üzerinde çalışmaya hazır olduğunu belirtti.



(İHA)