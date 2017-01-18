Çin, Trump'ın Görevi Devralma Törenine Tayvan'ın Katılmasını İstemiyor

Çin, böyle bir katılımın, görevi alan başkanın, Pekin-Tayvan-ABD ilişkilerini gelecekte yeniden tanımlamasına ilişkin bir gösterge olacağı yolundaki kaygılarını vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, bu talebin, Trump'ın görevi devralma törenini organize eden ekibe ve mevcut Obama yönetimine iletildiğini açıkladı. Hua, günlük bilgilendirme seansı çerçevesinde, "ABD'yi, Tayvan yönetimini törene katılmak üzere bir delegasyon göndermekten alıkoyması ve Tayvan ile her türlü resmi temastan kaçınması yolunda uyarıyoruz" dedi.

Öte yandan, eski başbakan önderliğinde bir Tayvan delegasyonu törene katılmak üzere, Pazartesi günü yola çıkmış bulunuyor. Söz konusu delegasyon, törene katılmanın yanısıra, politika ve akademi çevreleri ve ABD'deki Çin cemaati temsilcileriyle de görüşmeyi planlıyor.

Trump'ın, geçen hafta Washington'da, bir gazeteye verdiği demeçte, ABD'nin 1979'dan beri izlediği "Tek Çin Politikası"nı tartışmaya açmış olması, Çin resmi makamlarının bu konuda beslediği kuşkuları arttırdı. ABD, Tayvan ile informel düzeyde ilişki ve ticaretini sürdürmekle birlikte, 1979'dan beri Çin Halk Cumhuriyeti'ne bu alanda yönelik politikasını hiç müzakere konusu etmeye kalkmamıştı.