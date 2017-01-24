Çin, Trump'ın Çıktığı Tpp'ye Katılabilir





Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) ticaret anlaşmasından çekilmesinin ardından anlaşmada imzası bulunan bir çok ülke mutabakatı hayatta tutmayı umut ediyor.



Japonya Başbakanı Shinzo Abe, anlaşmayı sadece ekonominin bir motoru olarak değil, yükselen Çin'e karşı bir denge unsuru olarak görüyor. Abe, Trump'ın başkanlık emrini imzalamadan yaptığı konuşmada, "Başkan Trump'ın özgür ve adil ticaretin önemini kabul ettiğini düşünüyorum. TPP'nin stratejik ve ekonomik önemini anlamaları için güçlü bir şekilde hitap etmeyi umut ediyorum." demişti.



TPP'de imzası bulunan Yeni Zelanda'nın Başbakanı Bill English, ABD'nin anlaşmadan çekilmesiyle Pekin'in daha nüfuslu hale geldiğini söyledi. Singapur, Yeni Zelanda, Japonya'daki mevkidaşlarıyla görüştüğünü söyleyen Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Çin'in TPP'ye katılma olasılığının güçlendiğini kaydetti:



"Daha fazla pazarda daha fazla fırsat yaratmak istiyoruz. Hali hazırda Çin Avustralya Serbest Ticaret Anlaşmamız var. KEsinlikle Çin'in TPP'ye katılma potansiyeli var."



Yaklaşık 7 yıllık müzakereler sonucunda anlaşmaya varılan 12 ülkenin yer aldığı ortaklık ülkelerin parlamentoları tarafından henüz onaylanmamıştı.



Trump seçim kampanyasında Obama'nın Asya'ya karşı attığı önemli bir adım olarak görülen anlaşmayı kötü olarak tanımlamış ve ortaklıktan çekileceğini vaat etmişti.



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Tags: katılabilir Sendikalar çıktığı TPPye Donald Trump Çin Trumpın Uluslararası ticaret anlaşmaları Gepost: 24 januari 2017