Çin, Thaad'a Karşı Yeni Tür Silahlar Deneyecek

Çin, Güney Kore'ye konuşlandırılmasına başlanan ABD'nin THAAD'ına (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistami) karşı yeni silah ve ekipmanları test edeceğini açıkladı.



Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yang Yücün, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında THAAD'a, yeni tür silahların denenmesiyle karşılık verileceğini söyledi.



Kore Yarımadası'nın durumunun hassas ve karmaşık olduğunu belirten Yang, Çin'in bölgesel istikrarı korumak için yapıcı çalışmalar sergilediğini söyledi.



THAAD'ın bölgedeki stratejik denge ve istikrara zarar verdiğini dile getiren Yang, Pekin yönetiminin söz konusu sisteme karşı olduğunu vurguladı.



Yang, ülkesinin ulusal güvenliğini ve bölge istikrarını koruma konusunda kararlı olduğunun altını çizerek, söz konusu sisteme karşı gerçek savaş senaryolarına dayalı tatbikat yapılacağını, yeni silah ve ekipmanların test edileceğini ifade etti.



Güney Kore, dün yaptığı açıklamada, THAAD'ın bazı parçalarının 8 Mart'ta ülkeye ulaştığını ve sistemin kurulumunun başladığını duyurulmuştu.



Seul ve Washington yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD'ın yıl sonuna kadar Güney Kore'nin Seongju kasabasına konuşlandırılacağını açıklamıştı.



Washington'un, THAAD sistemini Güney Kore'ye yerleştirme planına, Kuzey Kore'ye en yakın ülkelerden biri olan Çin uzun süredir karşı çıkıyor. Pekin yönetimi, füze savunma sisteminin bölgedeki güvenlik endişelerini artıracağını ve casusluk faaliyetleri için de kullanılabileceğini öne sürüyor.