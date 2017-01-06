Çin Telekomünikasyon Uydusu Fırlattı

Çin'in yörüngeye telekomünikasyon test uydusu fırlattığı bildirildi.



Şinhua ajansının haberine göre, uydu, ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngeye gönderildi.



Test amaçlı gönderilen telekomünikasyon teknoloji uydusu, Uzun Yürüyüş (Çangcıng) 3B roketiyle fırlatıldı.



Çin Uzay Bilim ve Teknolojileri Şirketi, önceki gün yaptığı açıklamada bu yıl uzay çalışmalarında 30 misyonla rekor kırılmasının hedeflendiğini duyurmuştu.