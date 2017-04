Çin: Suriye Krizi Ancak Siyasi Yollarla Çözülebilir

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'de kimyasal silah kullanımıyla ilgili oylamada "çekimser oy" kullanan Çin, Suriye krizinin ancak siyasi yollarla çözülebileceği uyarısında bulundu.



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang bugün düzenlenen olağan basın toplantısında yaptığı konuşmada, herhangi bir tarafın, herhangi bir durumda ve herhangi bir amaçla kimyasal silah kullanmasına Çin'in kararlılıkla karşı çıktığını bir kez daha yineledi.



Suriye krizinin ancak siyasi yollarla çözülebileceğini vurgulayan Lu Kang, Çin'in neden çekimser oy kullandığına ilişkin soruyu yanıtlarken de, karar taslağında "Çin'in desteklediği içeriklerin yer aldığı" ancak, "fikir birliği sağlanabilecek konularda değişiklik yapılmadığı" için Çin'in çekimser oy kullandığını belirtti.



Lu Kang, uluslararası topluma çağrıda bulunarak Suriye sorununun çözüm sürecindeki olumlu eğilimin korunmasını ve BM'nin arabulucu rolüyle Cenevre barış görüşmelerine katılan tarafların siyasi çözüm taslağına oluşturmalarına yönelik destek verilmesini istedi.



Suriye hükümetinin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Suriye'ye araştırma ekibi göndermesini talep ettiğine de dikkat çeken Lu Kang, OPCW ve BM'ye bağlı ilgili birimlerin bağımsız ve kapamlı şekilde soruşturma yapması ve gerçeği ortaya çıkarması gerektiğini vurguladı. - Stockholm