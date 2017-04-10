Çin Sigorta Düzenleme Komisyonu'nda Yolsuzluk Soruşturması
Çin Sigorta Düzenleme Komisyonu Başkanı Cünbo hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı.
Çin Sigorta Düzenleme Komisyonu Başkanı Cünbo hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Cünbo, Çin Halk Bankası ve Çin Merkez Bankası'nda üst düzey görevlerde bulunmuştu.
Kaynak: Dunya.com
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