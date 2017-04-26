Çin Sanayi Üretimi İlk Çeyrekte %6,8 Arttı

Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Çin'in Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) üçte birinden fazlasını kapsayan sanayi sektörü geçen yıldan itibaren devam eden istikrarlı gelişme eğilimini korudu, sanayi üretiminin katma değeri geçen yılın aynı dönemine kıyasla ilk çeyrekte yüzde 6,8 arttı.

İlk çeyrekte Çinli işletmeler beklentilerin üzerinde bir iyileşme gösterdi. Şubat ve Mart aylarında büyük ölçekli sanayi işletmeleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5 oranında kâr artışı yakaladı.

Çin, endüstriyel ve ekonomik büyümede yeni dinamikler yaratıyor. İlk çeyrekte ileri teknolojili imalat sektörünün katma değeri yüzde 13,4 oranında arttı; endüstriyel robotlar, optoelektronik cihazlar, entegre devre ve güneş enerjisiyle çalışan hücrelerin üretimi de yüksek oranda büyüdü.

Veriler, yılın ilk üç ayında bilgi iletişim teknolojilerinin GSYH'deki payının arttığını da gösteriyor. Yazılım ve bilgi teknolojileri hizmetlerinin katma değeri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 büyüyerek 700 milyar yuanı buldu. Çin'de 4G kullanıcı sayısı ise 836 milyona ulaştı.