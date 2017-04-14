Çin, Pekin-Pyonyang Arasındaki Uçuşları Durdurdu

Çin Havayolları, Pekin ile Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang arasındaki uçak seferlerini durdurdu. Çin Havayolları (Air China), Pekin ile Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang arasındaki uçak seferlerini durdurdu. Çin resmi kaynaklarına göre, bu karar 17 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Air China'dan bir yetkili, zayıf satış nedeniyle uçuşların geçici olarak askıya alındığını söyledi. Air China, iki başkent arasında haftada üç gidiş-dönüş uçuşu yapıyordu. Fakat son aylarda hizmette aksaklıklar yaşanmaya başlamıştı. Uçuşların geçici süre durdurulma kararı, Kuzey Kore-ABD arasındaki tırmanan gerginlik sonrası alındı.



(İHA)