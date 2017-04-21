Çin, Özbekistan Pazarındaki Yerini Pekiştirmek İstiyor

Yaklaşık 20 kişiden oluşan ünlü Çin işadamları heyeti Özbekistan'ı ziyaret etti ve Özbekistan-Çin Ortaklık Zirvesi'ne katıldı.



Özbekistan Devlet Yatırımlar Komitesi'nin düzenlediği zirve kapsamında Özbek devlet kurumları ve özel şirketleri tarafından Çin'le ortaklık da gerçekleştirilmesi uygun olan projelerin tanıtımı yapıldı. Özbekistan'da oluşturulan serbest ekonomik bölgeler ve yabancı yatırımcılara teşvik ve avantajlar özetlendi.



Özbekistan Devlet Yatırımlar Komitesi Başkan Yardımcısı Timur İşanov, Çin işadamlarının ilgi alanları metalurji, madencilik, elektrik sanayisi, taşımacılık, altyapı inşaatları ve telekomünikasyon konuları olduğunu bildirdi. Sinosteel Corporation Asbaşkanı Hua Guanglin, Çin'in Özbekistan pazarında yerini pekiştirmek istediğini belirtirken, ülkede yabancı sermayeye sağlanan teşvik ve imtiyazlar hem de kolay iş yapma ortamı ticaret hacimlerini arttırma istekliliğinin esas nedeni olduğunu vurguladı. - TAŞKENT