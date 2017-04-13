Çin Nükleer Silahtan Arınmış Bir Kuzey Kore'yi Korumayı Üstlenecek

Pekin yönetiminin bölgedeki gerginliği giderme çabaları bağlamında öne sürdüğü bir önlem de bu.

Pyongyang'ın sürekli nükleer füze testleri, ABD'nin uçak gemisi eşliğinde bir filoyu söz konusu testlerin yapılmasını caydırma amacıyla Kore yarımadası yakınlarına göndermesine yol açmıştı.

Kuzey Kore'nin baş müttefiki Çin, tam da ABD'nin yeni yönetimiyle görüşmelere başlamışken yakınlarında böyle bir gerilimin oluşmasını istemiyor. Çin Komünist Partisi resmi gazetesi Halkın Günlüğü'nün Global Times'tan naklen aldığı makaleye göre Kuzey Kore, Çin'in tavsiyesine uyarak nükleer faaliyetlerini askıya alır almaz, bu ülkeyi ve onun mevcut rejimini etkinlikle koruyacaktır.

Makale "bu, Pyongyang için en iyi çözüm olacaktır" yorumuyla bitiyor.