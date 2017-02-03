TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Çin Mutfağı 1" adlı workshop etkinliğinde çin yemekleri yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.



Dünyada en çok beğenilen mutfakların başında gelen Çin Mutfağı 5000 yaşındadır..



Celestial İmparatorluğu'ndan bu yana Çin mutfağı, Çinlilerin kültürlerinin ve tarihlerinin bir göstergesi olmuştur.Çeşit bakımından dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan Çin mutfağının kendine özgü soslarını,pişirme tekniklerini farklı tatlar arayan yaratmak isteyen sizlerle TCA farkıyla buluşturuyoruz…



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,



• Eğitim toplam 1 gün/3 saat sürecektir.



Etkinlik Detayı :



- Acılı Ekşili Çorba



- Tatlı Ekşi Soslu Tavuk



- Çin Salatası



- Balda Kızarmış Ceviz



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.