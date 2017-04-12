Çin Kuzey Koreyi Uyardı: Provokasyonlara Son Verin
– Çin, ABD Başkanı Donald Turmp'ın "Kuzey Kore belasını arıyor" çıkışını "nükleer tehdit" ile yanıtlayan Kuzey Kore'ye "Provakasyonlara son verin" uyarısı yaptı.
– Çin, ABD Başkanı Donald Turmp'ın "Kuzey Kore belasını arıyor" çıkışını "nükleer tehdit" ile yanıtlayan Kuzey Kore'ye "Provakasyonlara son verin" uyarısı yaptı.
Çin Komunist Partisi'nin İngilizce yayımlanan resmi yayın organı Global Times Gazetesi'nin bugün yayımlanan başyazısında Kore Yarımadası'nda yükselen nükleer gerginlik ele alınarak Kuzey Kore, provokasyonlara son vermesi konusunda uyarıldı.
Başyazıda Kuzey Kore'nin 15 Nisan'da, kurucu liderleri Kim İl-Sung doğum gününü "nükleer etkinlik"lerde bulunarak selamlamak isteyeceklerine dikkat çekilerek, "Bu nedenle, Nisan ayı Kuzey Kore'nin yeni nükleer testleri için yüksek riskli bir dönem olarak görülüyor." denildi.
Başyazıda, "Washington'un Pyongyang'a yönelik en son tehdidi, Suriye'deki bir hava üssüne yapılan füze saldırıları nedeniyle daha ciddi görünüyor. Kuzey Kore, ilk nükleer denemesini 2006'da gerçekleştirdiği tarihten bu yana, Kore Yarımadası askeri çatışmaya bu kadar yakın olmamıştı" denildi ve şu uyarıya yer verildi:
"Pyongyang, altıncı nükleer denemesini yakın gelecekte yaparsa, ABD'nin buna karşı savaş açma ihtimali her zamankinden daha yüksek olacaktır. Suriye'ye füze saldırılarını takiben Washington sadece güven ve küstahlık ile dolup taşmıyor, Trump da sözlerini yerine getiren bir adam olarak görünmek istiyor.
"Artan bir sayıda Çinli hükümetin Pyongyang'ın nükleer faaliyetleri üzerindeki yaptırımları artırması gerektiği görüşünü daha fazla destekliyor. Kuzey Kore, bu ay başka kışkırtıcı bir adım daha atarsa, Çin kamuoyu, BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'nin petrol ithalatını kısıtlamak gibi ciddi önleyici tedbirleri benimsemesine razı olacak.
"Pyongyang'ın nükleer silah programı rejimi güvence altına almak için hazırlandı, ancak bir devrilme noktasına geldi. Pyongyang, kumarının işe yarayacağını umuyor, ancak tüm işaretler bunun tam tersi yönünde."
Başyazıda Çin'in Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore nükleer sorunun altılı görüşmeler yoluyla çözümü önerisini desteklediği de vurgulanarak ABD'ye "tek başına hareket etmesi durumunda yanlız kalacağı uyarısı" da yapılarak "Bu koşullarda Pyongyang hata yapmaktan kaçınmalıdır" diyerek son buluyor. - Stockholm