Çin: Kore Yarımadasında Savaşın Kazananı Olmaz

Dışişleri Bakanı Wang Yi Cuma günü, Kore Yarımadasında savaş olması durumunda kimsenin kazanamayacağı konusunda uyarıda bulundu.



Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile görüşmelerin ardından basına verdiği demeçte, Wang, "Bütün tarafları, Kore Yarımadası'ndaki durumun geri döndürülemez biçimde zarar görmesini önlemek için tahrik edici ya da tehdit içeren ifadelerden ya da eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.



Wang, "Birleşik Devletler, Kore Cumhuriyeti ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK) arasındaki gerginlik arttı ve bu belirsiz durum dikkatli davranmayı gerektiriyor ve endişeyi getiriyor" dedi. - Pekin