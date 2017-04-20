Çin, Kargo Gemisi Tiencou-1'ı Fırlattı

Çin, ilk uzay kargo gemisi Tiencou-1'ı fırlattı.



Çin'in güneyinde yer alan Hainan bölgesindeki Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden ilk uzay kargo gemisi Tiencou-1 (Gök Gemisi-1) fırlatıldı.



İlk uzay kargo gemisi Tiencou-1, Uzun Yürüyüş-7 Y2 taşıyıcı roketiyle fırlatıldı ve yörüngeye yerleşti. Tiencou-1'in Tiangong-2 uzay laboratuarına kenetlenecek. Yakıt ikmali yapacak ve diğer malzemeleri temin edecek. Dünya'ya geri dönmeden önce bazı deneyler yapacak. Çin, en az 10 yıl yörüngede kalması beklenen kalıcı bir uzay istasyonu kurmayı hedefliyor. Bu sebeple kargo aracı bu görevde büyük önem taşıyor. Çin böylece, 2022 yılına kadar uzay istasyonu kurma konusunda önemli bir adıma imza atmış oldu. - PEKİN