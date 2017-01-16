Çin: Japonya bölgesel gerginlik yaratmaya çalışıyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe kısa süre önce Filipinler, Avustralya ve Endonezya'yı ziyaret etti. Ziyaretin her durağında Güney Çin Denizi sorunundan bahseden Şinzo Abe, Filipinler'e füze vermeyi bile istedi. Ancak bu öneri Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte tarafından reddedildi.

Sözcü Hua ise, bugünkü basın toplantısında, Duterte'nin göreve başlamasından bu yana bağımsız dış politikada ısrar ettiğine dikkat çekti. Hua, karşılıklı eşitlik ve saygı temelinde diğer ülkelerle dostça işbirliği ilişkileri geliştirdiğini ve Çin'in bunu takdirle değerlendirdiğini ifade etti.

Hua ayrıca, Çin ve ilgili ASEAN ülkelerinin ortak çabalarıyla Güney Çin Denizi meselesinde yeniden görüşme yoluna dönüldüğünü sözlerine ekledi.