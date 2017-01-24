Çin-İngiltere işbirliğinde yeni dinamikler

Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming, Çin-İngiltere ilişkilerinde belli meydan okumaların yanı sıra önemli fırsatlar da bulunduğuna işaret ederek, Çin'in ortaya koyduğu Bir Kuşak-Bir Yol girişiminin iki ülke arasındaki işbirliğine dinamizm katacağını belirtti.

Çin ile İngiltere arasındaki diplomatik ilişki 1972 yılında resmen başlatıldı. Geçen 45 yıl içinde bu ilişkiler bazı zorluklara rağmen, genel olarak istikrarlı şekilde gelişti.

Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming ilişkilerin gelişimini şöyle özetliyor:

"Özellikle Hong Kong'un anavatana dönmesinden bu yana geçen süre içinde, Çin ile İngiltere arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesi giderek arttı. İki ülke arasındaki ikili ilişkiler, kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldı, böylece ikili ilişkilerde altın çağa girildi. Küresel siyasi meselelerin karmaşık olduğu bir dönemde iki ülkenin ortak çıkarları arttı, işbirliği güçlendirildi."

İlişkilerin altın çağında işbirliği gelişiyor

Çin ve İngiltere'nin ticaret, yatırım, finans ve nükleer elektrik gibi alanlardaki işbirliğinde ciddi ilerlemeler kaydedildi, iki ülke birbirleri için önemli ticaret ortağı haline geldi.

İngiltere, Çin'in öncülüğünde kurulan Asya Altyapı Yatırım Bankası'na en erken katılan Batılı ülkelerden oldu. Londra, Hong Kong'dan sonra, Çin para birimi Renminbi'nin en büyük offshore piyasası haline geldi. İngiltere, Çin ve Fransa arasında Hinkley Point nükleer santralinin inşası konuda anlaşma imzalandı. Özellikle Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 2015 yılında gerçekleştirdiği İngiltere ziyareti, işbirliğinin geliştirilmesine büyük güç kattı. İki ülke arasında 40 milyar İngiliz Poundu miktarında 59 işbirliği anlaşması imzalandı.

Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının, Çin-İngiltere ikili ilişkilerine bazı zorluklar getirebileceği görüşünde. Liu, AB'den ayrılma kararının, İngiltere'de faaliyet gösteren Çin şirketlerini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Ancak Bbüyükelçi Liu, bu sürecin önemli fırsatlar doğabileceğini de kaydetti.

Çin'in Yiwu kentinden Londra'ya giden yük treni kısa süre önce Londra'ya ulaştı. Bu, iki ülkenin Bir Kuşak-Bir Yol kapsamındaki işbirliğinin ilk adımlarından biri. Büyükelçi Liu, iki ülke arasında bu kapsamdaki işbirliği şöyle değerlendiriyor:

"Öncelikle AB'den ayrılan bir İngiltere, dış ticarette daha fazla etkinlik kazanacak. Çin ve İngiltere, kendi aralarında serbest ticaret görüşmesi yapmaya hazır olduklarını defaatle açıkladılar. İkincisi, İngiltere, bilim, teknoloji, eğitim ve inovasyon alanlarında mevcut avantajlarını korumak için AB dışındaki ülkelerle işbirliğine ihtiyaç duyuyor. Üçüncüsü, AB'den ayrıldıktan sonra İngiltere, 'küresel bir İngiltere inşa edelim' sloganı ortaya attı. İki ülke, küresel ticareti hızlandıran, ticari korumacılıkla mücadele eden ortaklar olabilir. Diğer yandan, Çin'in Bir Kuşak-Bir Yol girişimi ve İngiltere'nin kalkınma stratejisi birbiriyle uyumlu. Dolayısıyla iki ülke kalkınma stratejilerinde kenetlenmeyi güçlendirebilir, çok yönlü işbirliği artırılabilir."