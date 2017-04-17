Çin'in Sürücüsüz Aracı Testi Geçti
Çin yapımı bir sürücüsüz kamyon, akıllı ve otomatik ağır araçların çağını müjdeleyen bir navigasyon testini geçti.
Çin yapımı bir sürücüsüz kamyon, akıllı ve otomatik ağır araçların çağını müjdeleyen bir navigasyon testini geçti.
Kaynak: Dunya.com
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