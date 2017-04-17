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Çin'in Sürücüsüz Aracı Testi Geçti
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Çin'in Sürücüsüz Aracı Testi Geçti

Çin yapımı bir sürücüsüz kamyon, akıllı ve otomatik ağır araçların çağını müjdeleyen bir navigasyon testini geçti.

Çin'in Sürücüsüz Aracı Testi Geçti

Çin yapımı bir sürücüsüz kamyon, akıllı ve otomatik ağır araçların çağını müjdeleyen bir navigasyon testini geçti.

Kaynak: Dunya.com

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Çin Halk Cumhuriyeti, Navigasyon, Çin