Çin'in Suriye Özel Temsilcisi Şie'den Astana Açıklaması

Çin'in Suriye Özel Temsilcisi Şie Şiaoyan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak görüşmelerden, Suriye'deki krizin siyasi çözümüne yönelik olumlu sonuçlar beklediklerini söyledi.



Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Cenevre'de bir araya gelen Şie, Astana görüşmelerinden, Suriye'deki krizin çözümüne yönelik olumlu sonuçlar elde edileceğini beklediklerini dile getirdi.



Şie, 23 Ocak'ta Astana yapılması planlanan görüşmelerde, hangi tarafın temsilcilerinin yer alacağının belirsizliğini koruduğunu belirtti.



Görüşmelerin esnek ve kapsayıcı olmasını umduklarını kaydeden Şie, Çin temsilcisinin söz konusu görüşmelerde bulunacağını ifade etti.