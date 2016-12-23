Çin'in spor turizminde 2020 hedefi 1 trilyon yuan

Çin Ulusal Turizm İdaresi ve Devlet Genel Spor İdaresi tarafından dün spor turizminin geliştirilmesine ilişkin bir rehber yayınlandı. Rehberde, 2020 yılına kadar ülkenin spor turizmi büyüklüğünün 1 trilyon yuana ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi.

Rehbere göre, 2020 yılına kadar ülke genelinde büyük kapasiteli 100 spor turizmi tesisi ve devlet düzeyinde 100 spor turizmi noktası kurulacak ve konu çerçevesinde 100 adet organizasyon düzenlenecek. Ayrıca, 100 adet seçkin spor turizmi hattı oluşturulması ve 100 spor turizmi işletmesi ile bu alanda tanınmış marka yetiştirilmesi de konuyla ilgili diğer hedefler arasında yer alıyor.

Rehberde ayrıca, 2020 yılına kadar spor turizimi gerçekleştiren turist sayısının, toplam turist sayısının yüzde 15'ini teşkil etmesinin hedeflendiği de kaydedildi.