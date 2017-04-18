Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Çin'in Piyasaları Serbestleştirme Çalışmaları 'Yavaş ve Tereddütlü'
Ara
BİST 90.654 %0,00
DOLAR 3,6702 %-1,60
EURO 3,9086 %-0,93
PARİTE 1,0645 %0,31
ALTIN 151,83 %-1,67
FAİZ 11,28 %-1,57
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Çin'in Piyasaları Serbestleştirme Çalışmaları 'Yavaş ve Tereddütlü'

Çin'deki Amerika Ticaret Odası, Çin piyasalarının yeterince serbest olmamasını eleştirerek, Çin'in piyasalarını yabancı yatırımlara kapatması ile ABD piyasalarının Çinli yatırımcılara açılması arasındaki dengesizliğe dikkat çekti.

Çin'in Piyasaları Serbestleştirme Çalışmaları 'Yavaş ve Tereddütlü'

Çin'deki Amerika Ticaret Odası, Çin piyasalarının yeterince serbest olmamasını eleştirerek, Çin'in piyasalarını yabancı yatırımlara kapatması ile ABD piyasalarının Çinli yatırımcılara açılması arasındaki dengesizliğe dikkat çekti.

Kaynak: Dunya.com


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika, Ticaret, Çin, Abd, Yatırım
6