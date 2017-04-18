Çin'in Piyasaları Serbestleştirme Çalışmaları 'Yavaş ve Tereddütlü'
Çin'deki Amerika Ticaret Odası, Çin piyasalarının yeterince serbest olmamasını eleştirerek, Çin'in piyasalarını yabancı yatırımlara kapatması ile ABD piyasalarının Çinli yatırımcılara açılması arasındaki dengesizliğe dikkat çekti.
Çin'deki Amerika Ticaret Odası, Çin piyasalarının yeterince serbest olmamasını eleştirerek, Çin'in piyasalarını yabancı yatırımlara kapatması ile ABD piyasalarının Çinli yatırımcılara açılması arasındaki dengesizliğe dikkat çekti.
Kaynak: Dunya.com
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