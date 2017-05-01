Çin'in İmalat Sektörü 9 Aydır Büyümeyi Sürdürüyor

NBS'nin bugün açıkladığı verilere göre, imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mart ayındaki 51,8 seviyesinden Nisan'da 51,2'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin aşağısında kaldı, ancak dokuzuncu ayda da 50 değerinin üzerinde kalarak genişlemeye işaret etti.

NBS'den uzman Zhao Qinghe, Nisan'da görülen yavaş genişlemenin piyasada talep ve tedarikin yavaş artışından kaynaklandığını dile getirdi.

Zhao, beklenenden daha düşük genişlemenin yüksek enerji tüketimi gerektiren endüstrilerin küçülmesi, fabrika çıkışlarındaki düşük fiyatlar ve hem ihracatta hem de ithalatta nispeten yavaş büyümeden kaynaklandığını ifade etti.

Zhao Qinghe, tüketici ürünleri imalatının da 52,2 seviyesine yükseldiğini, bunun sektörün Çin ekonomisinde oynadığı önemli role işaret ettiğini belirtti.

İmalat dışı sektörler de büyüdü

NBS'nin verilerine göre, imalat dışı sektörler de Nisan ayında, Mart ayına nazaran daha yavaş bir hızla da olsa genişlemeyi sürdürdü. Bu alandaki değer ise Mart ayındaki 55,1 seviyesinden 54'e geriledi.

Zhao Qinghe, 50'nin üzerindeki değerlerin ülkenin imalat dışı sektörlerinin güçlenmeyi sürdürdüğünü gösterdiğini kaydetti.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yarısını oluşturan hizmet sektöründe Nisan ayında büyüme yavaşladı. Hizmet sektöründeki ticari aktivitelerin endeksi Mart ayında 54,2 seviyesinde iken Nisan'da 52,6 değerine düştü.

İmalat dışı ve imalat sektörleri satın alma yöneticileri endekslerinin 50'nin üzerinde değer alması sektörde genişlemeye, altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.