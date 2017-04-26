Çin'in İlk Yerli Yapım Uçak Gemisi Suya İndirildi

001A sınıfı uçak gemisinin 2020 yılından önce ordu envanterine dahil edilmesi planlanıyor.

Çin'in İlk Yerli Yapım Uçak Gemisi Suya İndirildi

001A sınıfı uçak gemisinin 2020 yılından önce ordu envanterine dahil edilmesi planlanıyor

Kaynak: Dunya.com

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