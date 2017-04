Çin'in İlk Yerli Yapım Uçak Gemisi Suya İndirildi

Çin'in ilk yerli yapım uçak gemisi ülkenin kuzeyinde yapılan törenle suya indirildi.



Liaoning eyaletinin Dalien kentindeki limanda yapımı tamamlanan ülkenin ikinci uçak gemisinin suya indirilmesi töreni Çin Merkez Televizyonu (CCTV) tarafından canlı yayınlandı. Törene Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanma Kuvvetleri Komutanı General Fan Çanlong da katıldı.



Üretimine 2012 yılında başlanan 001A sınıfı uçak gemisinin gövde ağırlığı 50 bin tonu buluyor.



Geminin ismi ve diğer özelliklerine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı ancak suya indirilen gövdeye santral teçhizatı, sistem yüklemeleri ve silah montajı yapılma aşamasına geçileceği aktarıldı.



Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerli uçak gemisinin 2020'den önce ordu envanterine alınacağı belirtilmişti.



Çin, ilk uçak gemisi Liaoning'i Eylül 2012'de orduya teslim etmişti. Eski adı Varyag olan 304,5 metre uzunluk ve 37 metre genişliğe sahip "Liaoning"in platformu Ukrayna'dan alınmıştı.



Güney Çin Denizi'nde Pekin-Washington gerilimi



Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalarda hava üssü ve sivil tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.



Washington yönetimi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nin seyrüsefer özgürlüğüne sahip uluslararası sulara dahil olduğunu ileri sürerek bölgeye askeri unsurlar gönderiyor. ABD yetkilileri, tartışmalı sulardaki yapay adalarda tesisler inşa eden Çin'e "uluslararası hukuku ihlal ederek bölgeyi askerileştirdiği" suçlamasında bulunuyor.



Pekin yönetimi, Pasifik'te ABD'nin askeri varlığına karşı olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Ülkedeki askeri yetkililer, Çin'in en az iki uçak gemisi daha yapma planı olduğunu dile getiriyor.



Çin'in yanı sıra 6 ülkenin ordu envanterinde uçak gemisi bulunuyor.



ABD, her biri ortalama 100 bin ton yük değiştirme kapasitesine sahip Nimitz sınıfı nükleer yakıtlı 10 uçak gemisine sahip.